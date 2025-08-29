GUS podał nowe dane dot. inflacji. Widać niewielką zmianę

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,8 proc. (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1 proc. (wskaźnik cen 99,9)" – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,8 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,3 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu – spadek o 7,7 proc..

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,1 proc., ceny nośników energii wzrosły o 0,1 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu – spadły o 1,9 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,9 proc. r/r i 0,0 proc. m/m.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Jaki będzie deficyt?

W czwartek rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Minister Andrzej Domański przekazał, że deficyt budżetowy w roku 2026 wyniesie około 271,7 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB. Dodał, że dochody budżetu w 2026 r. wyniosą około 647 mld zł, a wydatki około 918,9 mld zł.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu na przyszło rok zapisano 5 mld zł na budownictwo społeczne. "To aż 2,5 razy więcej niż w tym roku" – podkreśliła.

– Z kolei inflacja – ta inflacja CPI – w przyszłym roku średniorocznie będzie na poziomie 3 proc. Przy prognozowanym przez nas wzroście wynagrodzeń o 6,4 proc. oznacza to, że kolejny raz realna wartość wynagrodzeń Polaków wyraźnie wzrośnie – stwierdził Domański.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2026, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 3 proc. Zgodnie z propozycją, płace w "budżetówce" mają wzrosnąć w przyszłym roku o 3 proc., zaś stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 4,9 proc.

