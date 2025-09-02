Nawrocki bliższy Konfederacji niż PiS? Zaskakujące słowa Bosaka
Opinie

Nawrocki bliższy Konfederacji niż PiS? Zaskakujące słowa Bosaka

Dodano: 
Krzysztof Bosak i Karol Nawrocki
Krzysztof Bosak i Karol Nawrocki Źródło: PAP
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak uważa, że polityka, jaką prowadzi prezydent Karol Nawrocki, jest bliższa założeniom Konfederacji niż PiS. Pod adresem tej drugiej partii padły gorzkie uwagi.

Nawrocki poinformował pod koniec sierpnia, że nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak podkreślił, sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i "emocji politycznej i społecznej się zmieniła".

– Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – zauważył.

Bosak: Politycy PiS oswajają się z myślą

Do decyzji prezydenta odniósł się we wtorek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Nie uważam, że w PiS-ie nastąpiła zmiana stanowiska. Moim zdaniem oni nie do końca wiedzą co zrobić z sytuacją, kiedy prezydent poparty przez nich prowadzi politykę bliższą temu, czego oczekiwała Konfederacja niż oni sami – stwierdził polityk Konfederacji.

– W sprawie ustawy, którą prezydent zawetował, oni sami w Sejmie w głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie się wstrzymali. Byli, moim zdaniem, zwolennikami przedłużenia przywilejów dla Ukraińców w Polsce, przynajmniej kierownictwo partii – dodał.

Zdaniem Bosaka, politycy PiS jeszcze nie zmienili stanowiska w tej sprawie, ale "oswajają się z myślą, że ze swoimi bardzo proukraińskimi poglądami rozjechali się z nastrojami wyborców".

Polityk Konfederacji: To brak realizmu

Wicemarszałek Sejmu odniósł się również do zaplanowanej na środę wizyty Karola Nawrockiego w USA.

Jak podkreślił polityk Konfederacji, "jest ogromna dysproporcja potencjałów pomiędzy Polską i Stanami", więc jego zdaniem oczekiwanie, że prezydent wróci do kraju z określonymi rozwiązaniami "jest brakiem realizmu".

– Sam fakt spotkania jest pewnym wyróżnieniem, to dobrze, że prezydent Polski po konsultacjach z liderami innych państw regionu będzie rozmawiał z prezydentem najważniejszego państwa zachodniego i NATO – przyznał Krzysztof Bosak.

Opracował: Aleksander Majewski
Źródło: Radio Plus / 300polityka.pl, DoRzeczy.pl
