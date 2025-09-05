Ukraińskie media o Nawrockim: Nie można go nazwać przyjacielem Ukrainy

Podczas gdy w Polsce dominowała narracja o sukcesie i gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA, ukraińscy dziennikarze serwisu Europejska Prawda ocenili wizytę krytycznie – przede wszystkim za brak jednoznacznych odniesień do wojny w Ukrainie.

"Mówimy o Putinie, ale nie o Ukrainie"

Publicyści zwrócili uwagę, że podczas wspólnej konferencji prasowej z Trumpem Nawrocki unikał poruszania spraw ukraińskich. "Mówimy o Putinie, ale nie o Ukrainie" – tak zatytułowano część analizy, w której przypomniano, że choć temat rosyjskiej agresji pojawił się w relacji po spotkaniu, to podczas samego wystąpienia nie został wyraźnie zaakcentowany.

Według komentatorów mogło to być celowe działanie. "Unikanie tematu Ukrainy – jeśli faktycznie miało miejsce – było świadomą strategią doradców Nawrockiego. Tematy związane z rosyjską agresją i Wołodymyrem Zełenskim są dla Trumpa nieprzyjemne i dlatego nie powinny być poruszane w pierwszej kolejności" – ocenili dziennikarze "Europejskiej Prawdy".

"Nie można go nazwać przyjacielem"

Najbardziej krytyczne były wnioski dotyczące politycznej postawy polskiego prezydenta. "Być może Kijów nie powinien oczekiwać pomocy ze strony Karola Nawrockiego. Trudno nazwać go przyjacielem Ukrainy" – stwierdzono w komentarzu. Podkreślono przy tym, że Nawrocki stał się jednym z najważniejszych europejskich partnerów Trumpa, obok premier Włoch Giorgii Meloni i Viktora Orbána.

Nie zabrakło też głosów bardziej wyważonych. Dziennikarze zauważyli, że zapowiedź Trumpa dotycząca możliwości zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest korzystna również dla ich kraju. "Gotowość Trumpa do rozszerzenia obecności wojskowej w Polsce jest dobrym sygnałem także dla Ukrainy, ponieważ świadczy to o tym, że nie ufa on retoryce Putina" – zaznaczono.

Podkreślono również, że Nawrocki mimo dystansu wobec Kijowa nie wzmacnia rosyjskiej narracji. "Nawet jeśli nie mówił o Ukrainie, to pozytywnie niszczy propagandowe schematy, które zarówno członkowie jego ekipy, jak i europejscy przywódcy, tacy jak Viktor Orbán, włożyli do głowy Trumpa" – napisano.

