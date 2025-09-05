Reuters: USA poinformowały Europę, że zmniejszają pomoc wojskową do zera

Dwa źródła Reutersa zaznajomione ze sprawą przekazały, że Stany Zjednoczone stopniowo wycofają część pomocy w sferze bezpieczeństwa dla krajów europejskich położonych blisko granicy z Rosją. Wywołało to obawy wśród głównych beneficjentów programu, takich jak Litwa, Estonia i Łotwa.

Urzędnik litewskiego ministerstwa obrony Vaidotas Urbelis powiedział reporterom w Wilnie, że w zeszłym tygodniu Departament Obrony USA poinformował Europejczyków, iż program Sekcji 333 "zostanie obniżony do zera dla wszystkich krajów europejskich" od przyszłego roku budżetowego.

Koniec z Sekcją 333. USA tną fundusze na wsparcie wojskowe dla sojuszników

W ramach Sekcji 333 Stany Zjednoczone zapewniają szkolenia i dozbrajają armie krajów sojuszniczych. Rok budżetowy w USA trwa od początku października do końca września.

Urbelis zaznaczył, że cięcia, które muszą zostać zatwierdzone przez Kongres, nie wpłyną na rozmieszczenie wojsk amerykańskich ani na wsparcie udzielane w ramach odrębnego amerykańskiego programu, nadzorowanego przez Departament Stanu USA.

Zdaniem amerykańskiego rządu Litwa otrzymała 200,3 mln dolarów z Sekcji 333 w latach budżetowych 2018-2022, a Łotwa i Estonia łącznie 360,2 mln dolarów w latach budżetowych 2018-2021.

Państwa bałtyckie planują wydać w 2025 r. 6,3 mld euro, co stanowi około 3-4 proc. ich produktu krajowego brutto (PKB), prawie trzy razy więcej niż przed inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r. Wszystkie trzy kraje spodziewają się dalszego zwiększenia wydatków na obronność do ponad 5 proc. PKB w przyszłym roku.

Trump w obecności Nawrockiego: Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce

Doniesienia o planowanych cięciach pomocy wojskowej pojawiły się dwa dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce i nie wykluczył, że będzie ich więcej.

