Tusk: USA i Europa muszą zmusić Rosję do zawieszenia broni

W nocy z soboty na niedzielę siły Federacji Rosyjskiej przeprowadziły zmasowany atak. Do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk.

"Rosyjski atak na kijowskie budynki rządowe po raz kolejny pokazuje, że dalsze zwlekanie z ostrą reakcją przeciwko Putinowi i próby jego ułagodzenia nie mają sensu. USA i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Mamy wszelkie niezbędne instrumenty" – przekonuje Donald Tusk we wpisie zamieszczonym na platformie X.

twitter

Największy nocny atak na Ukrainę od początku wojny

W stronę Ukrainy wystrzelono łącznie 805 dronów i 13 pocisków. To największa liczba dronów, jaką Rosjanie wystrzelili jednej nocy od początku pełnoskalowej wojny. Celem uderzenia były m.in. Kijów, Kremeńczuk, Krzywy Róg i Odessa.

W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Z informacji podanych przez mera ukraińskiej stolicy Witalija Kliczkę, rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne w w rejonach Swiatoszyńskim i Darnickim.

Gmach ukraińskiego rządu w ogniu. "Po raz pierwszy"

Pojawiły się też doniesienia, że do pożaru miało dojść również na dachu budynku administracyjnego w dzielnicy Peczerskiej. Świadkowe, na których powoływała się agencja Reutera twierdzili, że widzieli gęsty dym nad głównym gmachem ukraińskiego rządu.

Informacje te potwierdziła premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

"Po raz pierwszy budynek ukraińskiego rządu doznał bezpośredniego uszczerbku – jego dach i wyższe piętra zostały uszkodzone w ataku wroga. Strażacy gaszą pożar i dziękuję im za odwagę i poświęcenie" – napisała na platformie X. Szefowa ukraińskiego rządu dodała, że to co zostało zniszczone zostanie odbudowane. "Ale straconych istnień nie da się przywrócić. Rosja nadal terroryzuje i morduje naszych ludzi każdego dnia" – podkreśliła.

Przypomnijmy, że w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę, poderwano polskie i sojusznicze myśliwce, o czym poinformowało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – podało wojsko na platformie X.

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa na polskim niebie zostało zakończone ok. godz. 4. rano.

Czytaj też:

Nocny komunikat wojska. "Stan najwyższej gotowości"Czytaj też:

Zełenski złożył zaskakującą propozycję Putinowi. "Może przyjechać"