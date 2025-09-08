"Paraliż w służbie zagranicznej". W środę ważne spotkanie

Marcin Przydacz poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Wilnie, że spotkanie z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim ma na celu przekazanie oczekiwań prezydenta dotyczących uregulowania sytuacji w ambasadach. – Będę podchodził do tego spotkania z otwartą dłonią, choć rozmówca po drugiej stronie nie jest znany ze specjalnie konstruktywnej postawy – mówił.

Prezydencki minister zaznaczył, że przedstawi też oczekiwania prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zakończenia paraliżu w służbie zagranicznej.

Szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał, że rozmowa ma też dotyczyć "szerszego kontekstu relacji prezydenta i rządu w domenie polityki zagranicznej". Chodzi m.in. o kwestię wymiany notatek ze spotkań z zagranicznymi przywódcami. Marcin Przydacz zwrócił uwagę, że od początku roku do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęły tylko dwie niejawne notatki sporządzone po spotkaniach premiera Donalda Tuska z zagranicznymi przywódcami.

Spór o notatkę

W środę w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W czwartek rano wiceszefowa MSZ Anna Radwan zapytana o to, czy notatka o przebiegu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła do resortu poinformowała, że "z informacji, które ma od rana, taka notatka ze strony kancelarii prezydenta nie wpłynęła". Dodała, że MSZ czeka na notatkę, a w dyplomacji takie informacje są przekazywane bardzo szybko, wręcz błyskawicznie.

W piątek rano Marcin Przydacz poinformował, że strona rządowa otrzymała notatkę dotyczącą przebiegu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Podkreślił przy tym, że Kancelaria Prezydenta RP nadal czeka na notatkę z ostatnich rozmów premiera Donalda Tuska z przywódcami Niemiec, Francji i Mołdawii.

