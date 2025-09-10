Orban wyraził solidarność z Polską. Sikorski: Nie, Viktorze

Sojusznicy Polski wyrazili wsparcie i solidarność po incydencie z rosyjskimi dronami, do jakiego doszło w nocy z wtorku na środę. Wpis w mediach społecznościowych zamieścił również premier Węgier Viktor Orban.

"Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską po niedawnym incydencie z udziałem dronów. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest niedopuszczalne" – napisał premier Węgier na portalu X.

Polityk dodał, że sytuacja ta potwierdza, iż trzeba dążyć do zakończenia działań wojennych: "Ten incydent dowodzi, że nasza polityka nawoływania do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest rozsądna i racjonalna. Życie w cieniu wojny jest obarczone ryzykiem i niebezpieczeństwami. Czas to powstrzymać! W tym celu wspieramy wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju".

Na post szefa węgierskiego rządu zareagował minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zaapelował do Orbana o podjęcie kilku ważnych decyzji.

"Nie, Victorze. Ten incydent dowodzi, że powinieneś się wycofać i potępić rosyjską agresję. Prosimy Cię o odblokowanie wypłaty funduszy UE na obronę, zatwierdzenie surowszych sankcji wobec agresora i wycofanie weta w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE" – napisał Sikorski.

twitter

Poszukiwanie szczątków rosyjskich dronów

Według najnowszych ustaleń, drony odnaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i Korytnicy (pow. węgrowski). Wcześniej informowano o odnalezieniu dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki i Zabłocie-Kolonia.

Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Czytaj też:

"Zmarnowaliśmy 3,5 roku". Mentzen: Chciałbym, żeby wreszcie doszło do otrzeźwieniaCzytaj też:

Jak walczyć z rosyjskimi dronami? Ekspert ostrzega Polskę