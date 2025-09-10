Orban: Życie w cieniu wojny jest obarczone ryzykiem

"Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską po niedawnym incydencie z udziałem dronów. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest niedopuszczalne" – napisał premier Węgier na portalu X.

Polityk dodał, że sytuacja ta potwierdza, iż trzeba dążyć do zakończenia działań wojennych: "Ten incydent dowodzi, że nasza polityka nawoływania do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest rozsądna i racjonalna. Życie w cieniu wojny jest obarczone ryzykiem i niebezpieczeństwami. Czas to powstrzymać! W tym celu wspieramy wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju".

NATO reaguje po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski

"To pierwszy przypadek, kiedy samoloty NATO podjęły działania przeciwko potencjalnym zagrożeniom w przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu" – czytamy w komunikacie.

"Holandia i Polska nie były jedynymi krajami, które zareagowały. Niemieckie systemy Patriot rozmieszczone w Polsce zostały postawione w stan gotowości, a włoski samolot wczesnego ostrzegania oraz tankowiec z wielonarodowej floty NATO MRTT zostały uruchomione" – wskazano.

Podkreślono, że NATO zareagowało była "szybko i zdecydowanie, demonstrując swoje możliwości i determinację w obronie terytorium sojuszniczego".

Rada Północnoatlantycka ma omówić w środę reakcję Sojuszu na wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną RP.

Polska chce uruchomienia art. 4 NATO

– Konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Art. 4 brzmi: strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Decyzję o uruchomieniu art. 4 poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem i jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja – poinformował w Sejmie premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał, że w polską przestrzeń wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić.

