"Putin wierzy, że ujdzie mu to na sucho, co jest całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę wcześniejsze działania Trumpa. Trump niedawno powiedział, że «nie jest zadowolony z całej sytuacji na Ukrainie». Jednak nie zrealizował swoich wielokrotnych ostrzeżeń i gróźb, a Putin może uważać, że zawsze może liczyć na kolejne dwa tygodnie” – napisał autor artykułu.

Putin eskaluje konflikt

Senatorowie Jeanne Shaheen i Tom Tillis zauważyli, że po spotkaniu rosyjskiego prezydenta z przywódcami Chin i Korei Północnej w Pekinie, Rosja celowo zaatakowała unijne placówki dyplomatyczne i inne zachodnie aktywa w Kijowie. Następnie Putin podjął decyzję o wystrzeleniu 800 dronów i rakiet na Ukrainę, zabijając cywilów, w tym matkę i dziecko.

"Tymczasem administracja Trumpa najwyraźniej ogranicza amerykańskie finansowanie bezpieczeństwa państw bałtyckich, które są członkami NATO, rozumieją zagrożenie ze strony Putina i dowodzą tego wysokimi wydatkami na obronę” – przypomina "WSJ".

W artykule dodano, że amerykańska administracja najwyraźniej naciska na Europę, aby ta nałożyła więcej sankcji na kraje kupujące rosyjską ropę, ale same Stany Zjednoczone nie nałożyły jeszcze ograniczeń na Chiny w związku z zakupem tego samego surowca.

"Upokorzenie Ameryki"

Inwazja dronów na Polskę pokazuje, że uspokojenie Putina niesie ze sobą ryzyko wykraczające poza "zawstydzenie USA”. Autor publikacji uważa, że rosyjski dyktator pokazuje w ten sposób, że jego imperialny projekt nie ogranicza się do Ukrainy.

"Bezpośrednia konfrontacja NATO z Rosją byłaby katastrofą dla świata, której nikt nie chce, ale powolna reakcja USA zwiększa prawdopodobieństwo wojny. Fakt, że Putin wierzy, że może wysłać drony do Polski, sojusznika USA, gdzie stacjonuje około 10 000 amerykańskich żołnierzy, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa USA” – dodał WSJ.

