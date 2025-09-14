Pętla się zaciska

NOTATNIK MALKONTENTA | Premier powoła sobie na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na sześć lat swojego zaufanego Przemysława Kunę, obecnie zastępcę państwowego instytutu NASK.
I co mu (znaczy: Tuskowi) zrobicie? Ano – nic. Prezes UKE jest bowiem wyłaniany zwykłą większością, kandydata zaś wyznacza szef rządu.
Sprawa prezesa UKE ginie oczywiście w tle różnych innych spraw, a niesłusznie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
