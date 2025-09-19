O jeden numer za dużo

Thevessen stosował taryfę ulgową wobec demokratów i płonął niechęcią do Donalda Trumpa. Ten typ ideowego zaangażowania, mimo że był zauważany, nie wyróżniał Thevessena na tle większości niemieckich mediów. Nikt nie reagował, gdy nazywał Trumpa „faszystą”, porównywał go do Hitlera i Mussoliniego czy głosił, że ruch MAGA to zagrożenie dla amerykańskiej demokracji.

Skandal wybuchł dopiero po zamordowaniu Charliego Kirka. 11 września 2025 r. Thevessen wypełnił krytyką osoby Kirka zagraniczny magazyn ZDF, a następnie powtórzył to w programie Markusa Lanza.