NATO przygotowuje się do zaostrzenia zasad użycia siły po kolejnym prowokacyjnym incydencie z udziałem Rosji. W piątek trzy rosyjskie MiG-31 przebywały w estońskiej przestrzeni powietrznej przez 12 minut. Według premier Kristen Michal, piloci "otrzymali rozkaz wycofania się, ale nie zrobili tego tak szybko, jak mogli”.

Incydent był czwartym naruszeniem estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty w tym roku. Doszło do niego w trakcie operacji Eastern Sentinel NATO, w ramach której sojusz zintensyfikował patrole nad Europą Wschodnią.

Moskwa twierdziła, że była to "planowana misja” do Obwodu Królewieckiego. Jednak transpondery samolotów były wyłączone, a piloci nie reagowali na prośby estońskich kontrolerów.

Debata w NATO

Incydent wywołał debatę na temat potrzeby zmiany zasad reagowania na tego typu incydenty. Według marszałka lotnictwa Grega Bagwella, byłego dowódcy RAF-u, "trudno będzie zdefiniować to jako akt wrogi – i Putin o tym wie”. Uważa on, że sojusz musi wyznaczyć granicę między "wrogim aktem” a "wrogim zamiarem”.

Kristen Michal podkreśliła, że włoskie myśliwce F-35 stacjonujące w Estonii są gotowe zestrzelić rosyjskie samoloty, jeśli otrzymają taki rozkaz, i zaapelowała do przywódców wojskowych NATO o omówienie zmiany przepisów już w przyszłym tygodniu.

Były brytyjski attaché wojskowy w Moskwie, John Foreman, ostrzega z kolei przed eskalacją.

– Nie leży w naszym interesie eskalacja tych rutynowych rosyjskich prowokacji do starcia zbrojnego... Spokojne głowy zwyciężyły, muszą zwyciężyć i tym razem – powiedział.

Inni eksperci twierdzą jednak, że zbyt łagodna reakcja mogłaby podważyć zaufanie do sojuszu. – Szara strefa przestaje być szara, gdy staje się czarno-biała – powiedział Bagwell, sugerując możliwość zestrzelenia rosyjskich samolotów w przyszłości.

