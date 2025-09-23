Granica z Białorusią ponownie otwarta. Bosak ujawnił "kulisy sukcesu"

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych z Białorusią, które zamknięte były od 12 września. – Tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad – powiedział.

Szef rządu przekazał, że zostaną one otwarte o północy ze środy na czwartek. Zauważył, że ćwiczenia Zapad-2025 się zakończyły, a co za tym idzie zmniejszyły się zagrożenia związane z agresywną postawą wschodnich sąsiadów Polski.

– Biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie – wyjaśnił.

Bosak interweniował ws. polskich ciężarówek na Białorusi

We wtorek rano, przed ogłoszeniem decyzji o otwarciu przejść granicznych z Białorusią, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak zapowiedział interwencję w sprawie ponad tysiąca ciężarówek należących do polskich przedsiębiorców, które miały zostać "uwięzione" na Białorusi w wyniku zamknięcia granicy.

Wicemarszałek Sejmu opisał "kulisy sukcesu"

W wpisie na platformie X Krzysztof Bosak opisał “kulisy sukcesu interwencji w Kancelarii Premiera RP”.

Przypomniał, że tydzień temu Rafał Mekler i Witold Tumanowicz podjęli interwencję w MSWiA. Następnie – w niedzielę – przewoźnicy zdecydowali o protestach w Warszawie. W poniedziałek Krzysztof Bosak wraz z Rafałem Maklerem planowali rozmowy ostatniej szansy i interwencję u premiera. Dziś dziennik "Rzeczpospolita" opublikował artykuł o problemie polskich przewoźników.

"Także dziś interweniujemy w KPRM i wnosimy o dołączenie do spotkania ludzi od bezpieczeństwa zanim zaczniemy omawiać temat. Dołączają do nas Jacek Dobrzyński i wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Po raz kolejny tłumaczymy problem i apelujemy o poinformowanie premiera i rozmowy z przewoźnikami" – relacjonował wicemarszałek Sejmu.

Następnie – jak napisał na X Krzysztof Bosak – "po spotkaniu nawiązujemy kontakt z gabinetem szefa MSWiA". Następnie wicemarszałek Sejmu przeprowadził rozmowę z jednym z dyrektorów, skutkującą zaproszeniem przewoźników do ministerstwa.

"Po południu dowiadujemy się o zapowiedzi zmiany rozporządzenia i planie otwarcia granicy" – napisał.

Krzysztof Bosak podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawę oraz ludziom w administracji, którzy "pomogli naprawić ten błąd jakim było zamknięcie granicy zanim Białoruś opuściły polskie ciężarówki".

