Tusk rozszyfrował Trumpa? "Lepsza prawda niż iluzje"

"Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji oraz pełnym zrozumieniu jej, a także po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" – napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Tusk skomentował słowa Trumpa

Do wpisu amerykańskiego przywódcy odniósł się w czwartek premier Donald Tusk.

"Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje" – napisał na platformie X szef rządu.

Trump mówił o Ukrainie na forum ONZ

Wcześniej we wtorek Donald Trump wygłosił przemówienie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie mówił o wojnie na Ukrainie. – Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które – jak sądzę – bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi – stwierdził.

Zaznaczył, że "aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki".

Amerykański przywódca przekazał, że kiedy niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową, był wściekły. – Europejczycy byli tym zawstydzeni – dodał.

Donald Trump spotkał się później m.in. z Ursulą von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła, że prezydent USA ma rację, jeśli chodzi o zaprzestanie importu rosyjskiej ropy przez Europę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała pracę nad osiągnięciem tego do końca bieżącego roku. – Donald Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym – powiedziała.

