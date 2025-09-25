Tusk wbija szpilę Morawieckiemu. Jest riposta

Sprawa podatku pojawiła się już trzy lata temu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała na początku czerwca 2022 roku do Warszawy, aby oficjalnie poinformować o zatwierdzeniu Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Zastrzegła przy tym, że zielone światło dla KPO nie oznacza automatycznej wypłaty środków.

Jak tłumaczyła von der Leyen, Polska musi najpierw spełnić trzy warunki, czyli zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przyjąć zmiany w systemie dyscyplinarnym sędziów, a także przywrócić do orzekania odsuniętych sędziów.

Co kryło się za planowanym podatkiem?

Sporo uwagi poświęcono również kwestiom związanym z ochroną środowiska. Rząd, odpowiadając na oczekiwania Brukseli, chciał wprowadzić specjalny podatek od silników spalinowych.

"Podatek ma być gotowy w drugim kwartale 2026 r., a dochody z niego mają zasilić rozwój niskoemisyjnego transportu w miastach i na terenach wiejskich" – informował wówczas dziennik "Rzeczpospolita".

Kompromis ws. Krajowego Planu Odbudowy, zawarty między rządem PiS a Komisją Europejską zakładał bowiem wdrożenie 116 "kamieni milowych". Znaczna ich część dotyczyła polskiego systemu sprawiedliwości.

Tusk punktuje Morawieckiego. Były premier odpowiada

Ostatecznie nowy podatek nie wejdzie w życie. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"'Podatek Morawieckiego' od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza" – napisał na portalu X szef rządu.

Na jego słowa szybko zareagował były premier Mateusz Morawiecki.

"Na szczęście mamy 'podatek Tuska'. To ten płacony zleceniami państwowymi na rzecz zagranicznych firm" – stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości.

