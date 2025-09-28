"Do Rzeczy" nr 40: Ludobójstwo przy milczeniu świata. Izrael bezpardonowo rozprawia się ze Strefą Gazy

- Społeczność międzynarodowa pozostaje bezsilnie bierna wobec ostatecznej destrukcji Gazy, która staje się faktem dokonanym – alarmuje Wojciech Golonka w tekście „Globalne konsekwencje depopulacji Gazy”

– Można być pewnym, że po ataku Hamasu z października 2023 r. i po okresie systematycznego niszczenia Gazy i masowego zabijania Palestyńczyków liczba zwolenników odbudowy Trzeciej Świątyni jest nieporównywalnie większa – pisze Paweł Lisicki w swojej najnowszej książce, której fragment publikujemy w „Do Rzeczy”

– Myślę, że Jarosław Kaczyński przestraszył się odpływu do Konfederacji wyborców rozczarowanych szczególnie drugą kadencją rządów Prawa i Sprawiedliwości – mówi Krzysztof Bosak w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim

– Zawziętość, z jaką duża grupa osób wypowiada się na temat alkoholu, przypomina momentami tyrady zagorzałych islamistów, podczas gdy alkohol jest częścią naszej kultury od tysiącleci – ocenia Łukasz Warzecha w tekście „Ruch antyalkoholowej histerii”

– Czy Chiny mogą pomóc Polsce ochronić się przed Rosją? – zastanawia się Konrad Smuniewski w artykule „Pekin przygląda się Karolowi Nawrockiemu”

– Blisko 100-letnia historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina obfituje w kontrowersje i skandale – zauważa Tomasz Zbigniew Zapert w tekście „Przez klawiaturę do sławy”

– Polskie Sieci Energetyczne i Ministerstwo Energii ogłosiły na początku września br. projekt „pakietu antyblackoutowego”. Zawiera on pożyteczne propozycje, nie spełnia jednak zawartej w swojej nazwie obietnicy, gdyż w ogóle nie zajmuje się zapewnieniem wystarczającej mocy stabilnych źródeł, najprostszej ochrony przed blackoutem w czasach OZE –ostrzega Mirosław Panek w tekście „Więcej prądu z węgla albo blackout”

W najnowszym numerze również: Piotr Semka o niełatwej układance politycznej w tekście „Konfederaci, czyli syndrom pięknej panny na wydaniu”, Rafał A. Ziemkiewicz o realizacji „doktryny Neumanna”, Jacek Przybylski o osłabieniu entuzjazmu w świecie AI.