"Polska została sama". Całkowita porażka rządu ws. Mercosur

3 września Komisja Europejska przyjęła umowę o wolnym handlu UE-Mercosur. Jeśli ma wejść w życie, porozumienie będą jeszcze musiały zaakceptować Parlament Europejski oraz państwa członkowskie w głosowaniu na Radzie UE. Bruksela chce, aby ambasadorowie zatwierdzili umowę podczas głosowania, które odbędzie się 3 grudnia. Dwa dni później ma bowiem odbyć się szczyt UE-Mercosur, a KE chce do tego czasu mieć zatwierdzone porozumienie.

Porozumienie bardzo mocno wspiera niemiecka polityk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Umowa z Mercosur jest korzystna dla Niemiec, ale niekorzystna dla Polski, która dysponuje własnym, zdrowym rolnictwem. Rolnicy i wielu ekspertów wskazują, że polskie rolnictwo w wielu obszarach upadnie.

Umowa z Mercosur. Polska osamotniona

Do te pory media informowały, że, oprócz Polski, umowie sprzeciwiają się także Francja i Włochy. Jak jednak donosi RMF FM, wszystko wskazuje na to, że Paryż i Rzym wycofają swoje weta. Oba państwa najprawdopodobniej podejmą taką decyzję po otrzymaniu od Komisji Europejskiej obiecanych klauzuli bezpieczeństwa.

Tymczasem Polska, choć również stara się o klauzule, najpewniej będzie głosowała przeciwko umowie, ponieważ "taka jest obecnie atmosfera polityczna w kraju". Tym samym Warszawa "zostanie sama" w kwestii zablokowania porozumienia z Mercosur.

– Już widać, że nie ma mniejszości blokującej dla powstrzymania umowy z Mercosurem – powiedział jeden z unijnych dyplomatów w rozmowie z korespondentką rozgłośni.

Do ratyfikacji UE-Mercosur potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego i 15 państw reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE. Zatem aby odrzucić umowę, potrzebne jest utworzenie tzw. mniejszości blokującej, czyli koalicji składającej się z minimum czterech państw, reprezentujących 35 proc. ludności UE.

