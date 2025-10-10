"Trzeba mocno polemizować". Sasin o  pomyśle Mentzena

"Czy sądzisz, że w przyszłości PiS wejdzie w koalicję z Konfederacją?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy agencji SW Research w sondażu na zlecenie "Wprost". Co ciekawe, aż 42,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 31 proc. ankietowanych uważa, że możliwa jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Z kolei 26,8 proc. pytanych jest odmiennego zdania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach sondażu przeprowadzono 846 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Problemem we współpracy mogą jednak okazać się znaczące różnice programowe, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i politykę finansową państwa.

Sasin o pomyśle Mentzena: Tego nie możemy zrobić

Do zasadniczych różnic między PiS a Konfederacją odniósł się w piątek na antenie Radia Republika poseł PiS, Jacek Sasin.

– Nie bardzo możemy ograniczyć wydatki, bo co możemy ciąć, przecież nie wydatki na cele społeczne, one są po prostu niezwykle potrzebne – powiedział były minister aktywów państwowych.

– Tutaj trzeba mocno polemizować ze Sławomirem Mentzenem w tej sprawie, który ma taką prostą receptę: oszczędzajmy kosztem najbiedniejszych, zabierzmy trzynastą i czternastą emeryturę. Tego nie możemy zrobić – dodał.

Poseł PiS skrytykował również działania rządu w kontekście budżetu państwa.

– Mamy jakiś szalony w tej chwili korkociąg w który wpadły finanse publiczne. No gdzie one są, my nie mamy za bardzo możliwości obcinania wydatków, mamy w większości wydatki sztywne, a chce podkreślić, że ten rząd doprowadził już do tego, że 90 miliardów w tym budżecie, czyli 10 proc. wszystkich wydatków, to jest sam kosz obsługi zadłużenia – powiedział Jacek Sasin. – W tej chwili już tak nas to ciągnie i to jeszcze będzie rosło w następnych latach – dodał były wicepremier.

