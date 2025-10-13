"Szczyt hipokryzji Platformy Obywatelskiej". Morawiecki pokazał nagranie

Były premier zamieścił w mediach społecznościowych spot dotyczący Polskiego Ładu. Morawiecki przypomniał, jak zaciekle ten program był atakowany przez polityków Platformy Obywatelskiej. Tymczasem niektórzy z nich chwalą się obecnie inwestycjami, które nie powstałyby, gdyby nie pieniądze z krytykowanego przez nich programu.

– Zabieram was na szczyt hipokryzji Platformy Obywatelskiej. Otóż znacie zapewne Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Tak, to ten w ramach którego samorządy od najmniejszych polskich gmin, po wielkie miasta realizowały inwestycje za dziesiątki miliardów złotych. To ten program, który tak zaciekle był krytykowany i wyśmiewany przez polityków PO. Aż w końcu przez nich zlikwidowany – mówi na nagraniu lektor.

Dalej widzimy kilku polityków PO, którzy chwalą się inwestycjami, które powstały dzięki temu programowi. Na nagraniu pojawia się Witold Zembaczyński, który mówi o stadionie miejskim w Prudniku. Następnie pokazano europoseł Martę Wcisło, która przecina wstęgę na otwarciu nowego mostu.

– A tu pan Rutnicki [Jakub, minister sportu i turystyki – przyp. red.] chciał podkraść inwestycję, jednak internauci szybko go zweryfikowali. Przykładów hipokryzji jest wiele, ale to dobrze, to znak, że rządowy Fundusz Polski Ład był trafionym programem – słyszmy na nagraniu.

twitter

Rząd Tuska zamyka program

Przypomnijmy, że w maju tego roku rząd Donalda Tuska zadecydował o zamknięciu Programu Inwestycji Strategicznych. Został on wprowadzony w 2021 roku przez rząd Mateusza Morawieckiego. Zakładał bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Obejmował 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe

Czytaj też:

"Unia pęka przed Karolem". Morawiecki: Brawo panie prezydencie!Czytaj też:

"Wyraźnie widać". Morawiecki: To drugie prawo Tuska. Jego skutki odczują wszyscy