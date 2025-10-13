"Dopingowali tak, jak obiecali". Tusk po meczu Litwa-Polska

Podczas niedzielnego meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026 reprezentacja Polski pokonała Litwę 2:0. Bramki strzelili Sebastian Szymański oraz Robert Lewandowski. Kowno zostało zalane przez falę polskich kibiców. Jeszcze przed spotkaniem służby informowały, że spodziewają się, iż na stadionie mogącym pomieścić do 15 tys. osób, jedną trzecią będą stanowić właśnie kibice z Polski. Na trybunach zasiedli również premier Litwy Inga Ruginiene oraz szef polskiego rządu Donald Tusk.

Przez długi czas więcej działo się na trybunach niż na boisku. Nie zabrakło bowiem akcentów politycznych. Już na początku meczu z sektorów zajmowanych przez polskich fanów rozległo się znane ze stadionów w Polsce hasło: "Donald, matole, twój rząd obalą kibole". Przyśpiewka powracała jeszcze kilkukrotnie w trakcie spotkania. Przed przerwą na trybunach pojawił się również transparent z karykaturalnym wizerunkiem Tuska – na czole namalowano mu niemiecką flagę, a obok znalazł się napis: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski". W drugiej połowie meczu polscy kibice intonowali także obraźliwe hasła dotyczące Rosji, Izraela oraz UPA i Bandery.

Tusk: Z takimi kibicami nie mogło być inaczej!

Tymczasem premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym pochwalił się tym, kogo zaprosił na niedzielny mecz w Kownie. "Z takimi kibicami nie mogło być inaczej!" – napisał.

– Słuchajcie, 2:0! Wynik, wiadomo, najważniejszy, chociaż co najmniej równie ważne dla mnie było to, że widziałam polskie dzieciaki z Wilna. Zaprosiłem ich na mecz, mieliśmy dla nich bilety. Przyjechały kibicować polskiej drużynie. (...) Dostali ode mnie po szaliku biało-czerwonym, po piłce i rzeczywiście dopingowali tak, jak obiecali. To na pewno miało wpływ na ten wynik i na grę biało-czerwonych – mówił w opublikowanym wideo szef rządu.

