Córka prezydenta USA zmieniła wyznanie. Trump pochwalił jej decyzję

W trakcie swojego poniedziałkowego przemówienia w Knesecie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pochwalił swoją córkę Ivankę za miłość do Izraela, która, jak powiedział, doprowadziła ją do konwersji na judaizm.

– Pozwólcie mi również złożyć szczególne podziękowania komuś, kto naprawdę kocha Izrael, a wręcz kocha go tak bardzo, że moja córka przeszła na judaizm – powiedział Trump w trakcie przemówienia w izraelskim parlamencie. W tym samym momencie kamery pokazały męża prezydenckiej córki, który bezgłośnie wyszeptał słowo "dziękuję”.

Ivanka Trump dokonała konwersji pod kierunkiem rabina Haskela Looksteina z Kongregacji Kehilath Jeshurun, która jest synagogą ortodoksyjną na Upper East Side w Nowym Jorku. Duży wpływ na tę decyzję miał właśnie jej mąż, ortodoksyjny Żyd Jared Kushner.

Jak donosi portal Economic Times, prezydent USA podkreślił wkład swojego zięcia w osiągnięte niedawno zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Jared Kushner brał udział w rozmowach, aby pomóc izraelskim negocjatorom w sfinalizowaniu porozumienia, mimo że nie pełni on oficjalnej funkcji w administracji amerykańskiego prezydenta. Media przypominają, że rodzina Kushnera od dawna przyjaźni się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak spekulują dziennikarze, zięć prezydenta USA najprawdopodobniej weźmie udział także w kolejnych etapach negocjacji.

Przemówienie Trumpa

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyleciał do Izraela, aby wystąpić na forum izraelskiego Knesetu (będzie czwartym w historii prezydentem USA, który wystąpi na forum Knesetu). Samolot z amerykańskim prezydentem przed godz. 9.00 czasu polskiego wylądował na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na lotnisku na Trumpa czekali przedstawiciele najwyższych władz Izraela, z prezydentem i premierem na czele.

Trump został przyjęty w Knesecie niezwykle entuzjastycznie. Gdy wszedł na salę plenarną, parlamentarzyści i zaproszeni goście powitali go kilkuminutową owacją na stojąco.

