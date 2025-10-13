Minister obrony Izraela oskarża Hamas o naruszenie porozumienia

"Oświadczenie Hamasu o spodziewanym powrocie czterech ciał dzisiaj oznacza niewypełnienie zobowiązań. Jakiekolwiek opóźnienie lub celowe zaniechanie będzie uznane za rażące naruszenie umowy i spotka się z odpowiednią reakcją" – napisał Kac w serwisie X.

Wcześniej Hamas sygnalizował, że wydanie ciał niektórych zakładników może potrwać dłużej, ponieważ nie wszystkie miejsca pochówku są znane.

Izrael czeka na ciała porwanych

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że Czerwony Krzyż odebrał trumny z dwoma ciałami izraelskich zakładników. W komunikacie dodano, że szczątki kolejnych dwóch osób mają zostać przekazane jeszcze w poniedziałek.

Hamas jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia i podjęcia niezbędnych starań w celu zwrotu wszystkich ciał – oświadczyło izraelskie wojsko we wpisie zamieszczonym na platformie X.

– Nie zapominamy o zakładnikach ani na moment i nie spoczniemy, nim wszyscy nie zostaną przekazani rodzinom, by mogły ich pochować w Izraelu – powiedział rzecznik IDF, gen. Effie Defrin.

Hamas uwolnił wszystkich żyjących zakładników

W poniedziałek Hamas uwolnił 20 Izraelczyków, którzy zostali porwani podczas ataku z 7 października 2023 r. W zamian Izrael ma uwolnić prawie 2 tys. palestyńskich więźniów. To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony w zeszłym tygodniu, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.

Prezydent USA podczas swojej poniedziałkowej wizyty w Izraelu ogłosił zakończenie wojny w Strefie Gazy, która kosztowała życie ponad 67 tys. Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci. Trump po przemówieniu w izraelskim parlamencie, Knesecie, poleciał do Egiptu na szczyt w Szarm el-Szejk poświęcony przyszłości Gazy.

