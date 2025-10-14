"To kosmos". Ukraińska poseł ujawniła, ilu mężczyzna ukrywa się przed poborem

Około 1,5 miliona mężczyzn w wieku poborowym na Ukrainie jest poszukiwanych z powodu braku aktualizacji danych w Terytorialnych Centrach Poborowych (TCK). Poinformowała o tym deputowana Hałyna Janczenko.

– Byłbyś zaskoczony, to kosmos. 1,5 miliona mężczyzn w wieku poborowym nie zaktualizowało swoich danych i dlatego są poszukiwani – zauważyła na antenie Ranok.LIVE zawracając się do prowadzącego. Polityk dodała, że jeśli żandarmeria zatrzyma takich mężczyzn, trafią oni do ośrodków szkoleniowych.

– Nawet jeśli znajdą pracę w przedsiębiorstwie zbrojeniowym, które może zarezerwować 100 proc. swoich pracowników, to aby dostać tam pracę, ci mężczyźni musieli wcześniej przejść przez WLK [Wojskowa Komisja Lekarska – przyp. red.] i zaktualizować swoje dane. Mianowicie w WLK czekali na nich przedstawiciele TCK. W rzeczywistości powstało błędne koło: w przedsiębiorstwach zbrojeniowych krytycznie brakuje ludzi, a jednocześnie półtora miliona mężczyzn, z których większość nigdzie nie pracuje, tylko siedzi w domu, ukrywa się – podkreśliła Janczenko.

Nowe prawo zmniejszy skalę problemu?

Ukraińska poseł powiedziała, że ustawa uchwalona w zeszłym tygodniu przez parlament ma na celu przerwanie tego błędnego koła. Nowe przepisy pozwalają firmom zbrojeniowym na tymczasowe rezerwowanie potencjalnych pracowników na 45 dni. Janczenko oświadczyła, że ukraińscy producenci broni będą mieli potencjał ludzki na poziomie 1,5 miliona osób, a jednocześnie ukrywający się mężczyźni otrzymają drugą szansę – powrót do aktywnego życia gospodarczego, znalezienie pracy, wzmocnienie potencjału obronnego kraju i dobre zarobki.

Według polityk, w sektorze obronnym pensje wynoszą obecnie od 20 do 30 tysięcy hrywien, w szczególności dla montera dronów FPV, a jeśli chodzi o inżynierów, czyli osoby opracowujące nowe technologie, pensja może wynieść kilka tysięcy dolarów.

