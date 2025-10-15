Powołanie takiego organu zapowiedziała właśnie Kaja Kallas, wysoki przedstawiciel UE do spraw bezpieczeństwa i zagranicznych, była premier Estonii. Kto bogatemu zabroni?

Nie powinno być zaskoczeniem, że taka zapowiedź pojawia się właśnie ze strony estońskiego polityka – Bałtowie od początku konfliktu prezentują najradykalniejszy możliwy antyrosyjski kurs, śmiało konkurując w tej kwestii z Polską. Czy jest to z ich punktu widzenia rozsądne, zasadne, czy ma sens, jakie ma skutki i skąd takie właśnie nastawienie – to inny temat. Nie oceniam, stwierdzam fakt.