Karol Nawrocki otwarty na ustawę o statusie osoby najbliższej, ale stawia warunek

Jak zapewnił w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent rozważy wspomnianą ustawę pod warunkiem, że nie znajdą się w niej elementy ideologiczne ani rozwiązania konkurencyjne wobec małżeństwa. – Pan prezydent podtrzymuje swoje stanowisko, że jeśli ta ustawa będzie rzeczywiście dotyczyła statusu osoby najbliższej i będzie pozbawiona elementów ideologicznych, charakterystycznych dla skrajnego skrzydła lewicy – jeśli nie będzie tam konkurencji wobec rodziny – to jest otwartość na rozmowy o tym, by osoby najbliższe miały odpowiednie uprawnienia – powiedział Przydacz.

Jak dodał, celem takich przepisów powinno być ułatwienie życia, a nie realizacja ideologii.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej ma zostać zaprezentowany w piątek. Według zapowiedzi będzie to kompromis między propozycjami Lewicy dotyczącymi związków partnerskich a poprawkami PSL. Rządowy dokument ma przewidywać około 20 uprawnień, m.in. wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie i dostęp do informacji medycznej partnera. Umowa miałaby być zawierana u notariusza i rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.

Wątek ustawy o osobach najbliższych pojawił się również w niedawnym wywiadzie prezydenta dla "Wprost". Karol Nawrocki podkreślił, że jest gotów do rozmowy o tego rodzaju rozwiązaniu, ale wykluczył poparcie dla tzw. quasi-małżeństw i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Nawrocki: Nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie

– Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Natomiast urzędowe rozwiązanie sprawy statusu osoby najbliższej jest tym, o czym mogę rozmawiać – oświadczył kilka dni temu Nawrocki.

Wcześniej prezydent odrzucał propozycje ustawy o związkach partnerskich przygotowane przez byłą minister ds. równości Katarzynę Kotulę. Projekty Lewicy przewidywały m.in. możliwość zawierania związków w urzędzie stanu cywilnego oraz przyznanie partnerom szeregu praw – od dziedziczenia po wspólność majątkową.

