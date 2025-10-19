Pretorianie ostrzą miecze

SPODE ŁBA Z beztroską tromtadracją opowiadają nasi politycy o ćwiczeniach obronnych, mających przygotować do służby wojskowej chętnych obywateli.
Medialne krotochwile czyniła sobie z przeszkolenia wojskowego nieposkromiona wojowniczka prawicy, żona „małego premiera” rządów PiS, Marianna Schreiber. Nie gorszym żartownisiem okazał się Rafał Trzaskowski, potwierdzający patriotyczny zapał uczestnictwem w weekendowym szkoleniu wojskowym, gdzie pozował w kolejce po tradycyjną grochówkę.
Ostatnio objawiło się więcej chętnych do krótkotrwałego „pójścia w kamasze” polityków.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
