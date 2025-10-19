"Czy to wszystko nie było do przewidzenia?". Bosak zadał zasadne pytanie

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji w swoim wpisie na platformie X przywołał fragment artykułu prof. Zdzisława Krasnodębskiego, opublikowanego w miesięczniku "Wiara, Patriotyzm, Sztuka."

Krzysztof Bosak ocenił, że są to "bardzo ważne uwagi na temat działania UE, potwierdzające w pełni to przed czym ostrzegliśmy".

Wicemarszałek Sejmu zacytował fragment tekstu prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

"Zbudowanie blokującej mniejszości jest prawie niemożliwe – o czym również nie mówi się Polakom. (…) Tak zwane »polskie weto« w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego nie było prawdziwym wetem, lecz jedynie zgłoszeniem zdania odrębnego. W istocie unijna praktyka polityczna polega na tym, że ostateczne decyzje w Radzie UE zapadają zazwyczaj większością kwalifikowaną, a zasada jednomyślności bywa obchodzona. (…) Aby coś zablokować, trzeba zbudować kwalifikowaną większość – to w obecnych realiach, jak już wspomniałem, jest niezwykle trudne, praktycznie wręcz niemożliwe" – czytamy.

Polityk Konfederacji, komentując fragment artykułu, ocenił, że "powyższe uwagi mają zastosowanie do każdego rządu – zarówno PO, jak i PiS".

"Warto zadać sobie pytanie: Czy to wszystko nie było do przewidzenia, wówczas, gdy negocjowano i uchwalano Traktat Lizboński? Moim zdaniem było. W trakcie negocjacji premierem był… sami sprawdźcie kto. Przebieg negocjacji ukrywano przed koalicjantami, a rezultaty fałszywie przedstawiano Polakom jako rzekomy sukces, identycznie jak ponad dekadę później przy akceptacji centralizacji finansów UE. I tak znaleźliśmy się w obecnej sytuacji, braku wpływu i stale rozszerzanego podporządkowania" – stwierdził Krzysztof Bosak.

