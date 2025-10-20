Ustawa o statusie osoby najbliższej. Prezydent zabrał głos

– Jeżeli chodzi o związki partnerskie, nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. Przypomnę, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo jest chronione w Polsce konstytucją i żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa nie mogą zyskać mojej akceptacji. To jest myślę rzecz dla całej opinii publicznej w Polsce, dobrze znana - powiedział Karol Nawrocki na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Nawrocki podkreślił natomiast, że jest gotów do dyskusji o statusie osoby najbliższej. – Ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać do instytucji chronionej, małżeństwa – powiedział prezydent.

– Jeżeli możemy pomóc ludziom niezależnie od płci, niezależnie od ich relacji, związków, niezależnie od ich wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to ja jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeśli chcemy dyskutować o jakichś para-małżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, to do tego gotowy nie jestem – kontynuował.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Co zakłada?

W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz i Urszula Pasławska z PSL oraz Włodzimierz Czarzasty i Katarzyna Kotula z Lewicy przedstawili projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Reguluje on m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z projektem, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.

Katarzyna Kotula, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tłumaczyła, że to propozycja kompromisowa wypracowana między Lewicą a PSL. Projekt zakłada, że umowa o wspólnym pożyciu będzie zawierana u notariusza, nie zmienia stanu cywilnego stron zawierających umowę oraz uniemożliwia im zawarcie małżeństwa.

– Projekt reguluje kwestie stosunków majątkowych, pozwala na to, żeby zdecydować u notariusza, czy chcemy wspólności czy odrębności majątkowej. Reguluje kwestie prawa do mieszkania, możliwości wzajemnych alimentów, wzajemnej dostępnej informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, możliwości wspólnego rozliczania, jeśli zadeklarowało się wspólność majątkową, ale także zwolnienia od podatku od czynności cywilno-prawnych, gwarantuje rentę rodzinną – wyliczyła.

Zakłada także uregulowanie dziedziczenia testamentowego, ubezpieczenia zdrowotnego dla obu stron oraz urlopu opiekuńczego.

Czytaj też:

"Kombinują, jak łysy koń pod górę". Bosak ujawnił, czy poprze związki partnerskieCzytaj też:

"Protest nauczycieli to jednak nowość". Szok wśród działaczy LGBT z Poznania