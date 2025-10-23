"Nie, to nie pomyłka". Tusk: Czechy mają dostęp do morza

– Może to dziwne co powiem, ale Czechy mają dostęp do morza. Nie, to nie pomyłka – mówi na opublikowanym w social mediach nagraniu premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że „w poniedziałek trasa S3 połączyła całą zachodnią Polskę i Czechy z polskim Bałtykiem, polskimi portami”.

– Zacząłem tę budowę w 2007 roku i trzeba było wygrać wybory, żeby w 2025 roku ją zakończyć – dodał.

Chodzi o odcinek między węzłami Świnoujście Łunowo – Międzyzdroje. Dzięki otwarciu tego odcinka, kierowcy mogą już w pełni przejechać trasę od Świnoujścia do granicy z Czechami w Lubawce.

Nowy odcinek S1

Donald Tusk przekazał, że „to nie koniec”. – Dzisiaj otwieramy nowy odcinek S1, czyli długo wyczekiwane obejście Węgierskiej Górki, które połączy nas ze Słowacją i dalej z południem Europy. To jeden z najbardziej efektownych projektów drogowych w historii Polski – wskazał.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w środę, że droga ekspresowa S1 między Przybędzą i Milówką, czyli obejście Węgierskiej Górki, zostanie oddana do użytku kierowcom „w czwartek przed południem”.

Oddanie do ruchu odcinka o długości 8,5 km oznacza, że ruch tranzytowy został wyprowadzony z centrum Węgierskiej Górki oraz ościennych miejscowości. Dzięki temu mieszkańcy zyskają ciszę, czystsze powietrze i większe bezpieczeństwo. Podróżujący w kierunku Beskidu Żywieckiego i granicy ze Słowacją mogą liczyć na swobodny ruch i znacznie krótszy czas przejazdu.

Budowa odcinka S1 Przybędza – Milówka stanowi fragment większej układanki polegającej na połączeniu autostrady A1 w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu. Jego ukończenie nie tylko poprawia bezpieczeństwo i komfort podróży, ale także wspiera rozwój gospodarczy regionu oraz podnosi atrakcyjność turystyczną Beskidu Żywieckiego.

