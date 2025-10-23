Skomentowała w ten sposób jego słowa o sabotowaniu rosyjskiej infrastruktury, które wyniknęły podczas wymiany zdań między szefem polskiego MSZ a jego węgierskim odpowiednikiem.

Sikorski dosadnie o wysadzeniu Nord Stream

"Peter, jestem dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotaż wobec najeźdźcy nie jest przestępstwem. Ponadto mam nadzieję, że wasz odważny rodak, major 'Madziar', wreszcie zdoła wysadzić rurociąg naftowy zasilający machinę wojenną Putina i że będziecie otrzymywać ropę przez Chorwację" – napisał na portalu X Radosłw Sikorski. Zapytana przez agencję TASS o te słowa Marija Zacharowa, rzecznik rosyjskiego MSZ stwierdziła prowokacyjnie: "Jaka inna infrastruktura cywilna, z punktu widzenia Osamy bin Sikorskiego, powinna zostać zniszczona?".

Na ten atak zareagował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. W oświadczeniu opublikowanym w czwartek w mediach społecznościowych napisał: "Naprawdę, Mario Zacharowa? Osiągnęłaś nowe dno. Siergiej Goebbels. Widzisz, obrzucanie wyzwiskami jest łatwe".

Spięcie dyplomatyczne z Węgrami

Słowa o nadziei na wysadzenie rurociągu "Przyjaźń" wywołały niezadowolenie na Węgrzech. Premier kraju Viktor Orban stwierdził, że słowa Sikorskiego to przejaw "wojennej psychozy", która może zniszczyć "tysiącletnią przyjaźń" między oboma narodami.

W podobnym tonie wypowiedział się szef gabinetu politycznego węgierskiego premiera, Balazs Orban. "Skandaliczne: Polski minister spraw zagranicznych ma nadzieję, że Ukraińcom uda się wysadzić rurociąg naftowy «Przyjaźń», który zapewnia Węgrom dostawy energii. To najciemniejszy wymiar histerii wojennej. Chociaż @sikorskiradek może dążyć do zniweczenia relacji polsko-węgierskich, chciałbym mu przypomnieć, że nasze narody łączy historyczna przyjaźń i jesteśmy krajami sojuszniczymi" – napisał na swoim koncie na platformie X.

