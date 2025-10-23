"Nietypowy minister". Polityk Konfederacji uderza w Sikorskiego

Między szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim a jego węgierskim odpowiednikiem Péterem Szijjártó doszło w środę do ciekawej wymiany zdań. Nie obyło się bez wbijania szpilek. Przyczynkiem do sporu była wtorkowa wypowiedź polskiego wicepremiera dla Radia Rodzina. Sikorski stwierdził, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu (z Władimirem Putinem na pokładzie – przyp. red.), w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".

Do wypowiedzi Sikorskiego odniósł się w mediach społecznościowych szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó. "Czy Radosław Sikorski mówi o tym niezależnym sądzie, który – na polecenie Donalda Tuska – odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził gazociąg Nord Stream 2?" – napisał współpracownik Viktora Orbana.

Radosław Sikorski szybko odpowiedział na słowa węgierskiego ministra spraw zagranicznych. "Peter, jestem dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotaż wobec najeźdźcy nie jest przestępstwem. Ponadto mam nadzieję, że wasz odważny rodak, major 'Madziar', wreszcie zdoła wysadzić rurociąg naftowy zasilający machinę wojenną Putina i że będziecie otrzymywać ropę przez Chorwację" – napisał na portalu X szef polskiego MSZ.

Bosak: Komentarze Sikorskiego bardziej służą jego popularności niż racji stanu

Ostatnią wzmożoną aktywność wicepremiera Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych skomentował w czwartek na antenie Polsat News polityk Konfederacji Krzysztof Bosak.

– Uważam, że mamy nietypowego ministra spraw zagranicznych, który celuje w ostrych komentarzach, które mam wrażenie, że czasem służą bardziej jego osobistej popularności niż racji stanu państwa polskiego – powiedział wicemarszałek Sejmu. – Niektóre jego komentarze np. słynne "thank you USA" i zdjęcie tego wybuchu (gazociągu Nord Stream 2 – przyp. red.) i tego wycieku, to uważam, że więcej zaszkodziły niż pomogły – stwierdził Bosak.

Polityk Konfederacji nawiązał również bezpośrednio do wymiany zdań polskiego szefa MSZ ze swoim węgierskim odpowiednikiem Péterem Szijjártó.

– Tak samo uważam, że twitterowe potyczki na odcinku węgierskim, szczególnie że wczoraj mieliśmy święto narodowe Węgier z okazji święta narodowego naszych bratanków, uważam to za zupełnie niepotrzebne, nic niewnoszące do naszych relacji – zaznaczył Krzysztof Bosak.

