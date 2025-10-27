"Potężnie sfrustrowany". Kolejny polityk PiS uderza w Mentzena

W dniach 24-25 października w Katowicach odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości "Myśląc Polska". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że członkowie partii objadą nie tylko wszystkie powiaty, ale także wszystkie gminy.

Jedna z propozycji dotyczy zmian w programie 800 plus. Autorzy publikacji proponują, by wysokość świadczenia zależała od liczby dzieci – im większa rodzina, tym wyższa kwota. Autorzy sugerują również wprowadzenie corocznej waloryzacji świadczenia, aby utrzymać jego realną wartość wobec inflacji. W planach znalazło się także podwyższenie zasiłku rodzicielskiego oraz zwiększenie świadczenia macierzyńskiego dla rolników ubezpieczonych w KRUS do poziomu płacy minimalnej. Były wiceminister rodziny Bartosz Marczuk z kolei wysunął pomysł tzw. bonu mieszkaniowego. Rodzina miałaby otrzymać 40 tys. zł po narodzinach pierwszego dziecka i nawet 100 tys. zł po trzecim. Środki te mogłyby posłużyć jako wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu. Dodatkowo zaproponował on finansowanie darmowych obiadów dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Mentzen krytykuje postulaty PiS

Propozycje PiS skrytykował Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

"Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100 k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS" – napisał na portalu X prezes partii Nowa Nadzieja.

"I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?" – zapytał.

Sasin: Może trochę nie dziwię się Mentzenowi

Do krytycznych uwag Sławomira Mentzena odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News poseł PiS Jacek Sasin.

– Ja się może trochę nawet nie dziwię panu posłowi Mentzenowi, który musi być potężnie sfrustrowany i zaniepokojony tym, że PiS – zresztą jak zwykle – chce przygotować na wybory bardzo konkretną propozycję programową, a nie zestaw haseł, które w dużej mierze nie są możliwe do zrealizowania, albo jeśli by się je zrealizowało, to doprowadzi się naprawdę do potężnej zapaści państwa – powiedział parlamentarzysta.

– Bo tak jest w przypadku tych haseł, które gdzieś tam rzuca kompletnie nieodpowiedzialnie, bez pokazania jakichkolwiek danych, bez pokazania jakichkolwiek konkretnych rozwiązań Sławomir Mentzen. Haseł opartych o jakieś wyobrażenia ultraliberalne, które nigdzie w świecie nie dzisiaj nie funkcjonują, w żadnym kraju nie funkcjonują – dodał Sasin.

