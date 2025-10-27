Poseł Brauna wskazał, kto z polityków ma ukraińskie pochodzenie. "Musimy się pozbyć"

Skalik swoimi przemyśleniami na temat pochodzenia byłego polskiego prezydenta oraz innych prominentnych polityków podzielił się na platformie X. Andrzeja Dudę określił ponadto mianem "wiceprezydenta Ukrainy" ze względu na postawę Dudy wobec Kijowa.

"Minister Motyka, poseł Kowal, marszałek Kuchciński, wiceprezydent Ukrainy Andrzej Duda, minister Szeptycki. To tylko pierwsze z brzegu nazwiska osób będących z pochodzenia Ukraińcami lub mających ukraińskie powiązania. Z tym właśnie walczymy i tego właśnie musimy się pozbyć" – napisał poseł.

twitter

Polityk nie wyjaśnił jednak skąd czerpie informacje o pochodzeniu Andrzeja Dudy, ani w jaki sposób zamierza "walczyć" i "pozbyć się" tego.

Skalik nie chciał "banderyzacji Polski"

Polityk w przeszłości wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o Ukrainie. Kilka tygodni temu, gdy Konfederacja Korony Polskiej złożyła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu o pomocy obywatelom Ukrainy, Skalik przekonywał, że "stanowisko koła poselskiego Konfederacja Korony Polskiej jest niezmienne". – Mówimy dość. Stop ukrainizacji Polski. Stop banderyzacji polskiej racji stanu – dodał.

Skalik był wcześniej politykiem Konfederacji (partii Mentzena i Bosaka), jednak został wykluczony z Rady Liderów ugrupowania na początku marca. W odpowiedzi Skalik ogłosił, że opuszcza partię.

– Konfederacja Wolność i Niepodległość była wypadkiem przy pracy systemu. System nie dopatrzył, nie zadbał o to, by w Sejmie nie pojawiła się ideowa prawica. Taką ideową prawicą była Konfederacja w jej pierwotnym wydaniu. Dzisiaj widzimy, że ten błąd systemowy jest naprawiany. Konfederacja w obecnej formie została ściągnięta z pozycji ideowej prawicy do centralnego bagienka. Do ideowego miszmaszu, "dla każdego coś dobrego". W klubie Konfederacji nie ma już miejsca dla ideowej prawicy – mówił wówczas Skalik.

Czytaj też:

"Realizowali wywiadowcze zlecenia". Ukraińcy zatrzymani w KatowicachCzytaj też:

Konsternacja na Ukrainie. Tak Nawrocki reaguje na zaproszenia od Zełenskiego