"Łamie przyjęte w cywilizowanym świecie zasady”. Przydacz uderza w "Wyborczą"

„Gazeta Wyborcza” przekazała w niedzielę, że mimo wyraźnych sygnałów ze strony Kijowa prezydent Polski nie zamierza odwiedzić Ukrainy. Gazeta powołała się na słowa Marcina Przydacza, wypowiedziane we Wrocławiu, gdzie szef BMP powiedział, że tego rodzaju wizyta nie jest planowana.

„Szef Biura Polityki Międzynarodowej RP podkreślił również, że to nie Kijów, lecz Warszawa będzie stawiać swoje warunki, ponieważ Polska jest członkiem UE i NATO, a Ukraina nie. Przydacz dodał, że prezydent RP oczekuje od Kijowa konkretnych działań i gestów, zwłaszcza w kwestiach trudnej historii i gospodarki. W Kancelarii Prezydenta RP uważa się, że tempo prac ekshumacyjnych ofiar polskich na Ukrainie jest zbyt wolne” – czytamy.

MSZ przekazało „Gazecie Wyborczej”, że nie przygotowuje wizyty Karola Nawrockiego w Kijowie.

Marcin Przydacz w poniedziałek na antenie TVN24, że wizyta prezydenta w Kijowie nie jest obecnie planowana. Podkreślił, że jeśli Wołodymyr Zełenski chce spotkać się z Karolem Nawrockim, to „nic nie stoi na przeszkodzie, by wsiadł do pociągu i przyjechał na spotkanie do Warszawy”.

Przydacz krytykuje "Gazetę Wyborczą"

Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu we wpisie na platformie X podkreśliło, że jest im przykro „z powodu złamania zasad dnia zamkniętego konferencji »Polska Polityka Wschodnia 2025« (reguła Chatham House) i zacytowania przez »Gazetę Wyborczą« w artykule »Nawrocki nie odpowiada na zaproszenia Zełenskiego« wypowiedzi Marcina Przydacza”.

Szef BMP, odpowiadając na ten wpis odpowiedział: „Proszę się nie przejmować”.

„Nie Państwa w tym wina. Konferencja była dobrze przygotowana. Niestety nie pierwszy raz »Gazeta Wyborcza« łamie przyjęte w cywilizowanym świecie zasady” – dodał.

