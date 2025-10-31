"Ten rząd obrał sobie za cel zaoranie polskiego rolnictwa"

Spot rozpoczyna plansza z napisem: – Materiał oparty na faktach. W grudniu 2023 roku nowa ekipa przejęła stery polskiego rządu. Mówili o nadziei, o świetlanej przyszłości, na które Polacy naprawdę liczyli. Dwa lata później... Polacy żyją w koszmarze, z którego nie mogą się obudzić. To nie film, to rzeczywistość – czytamy na ekranie.

KOszmarny rząd

Następnie pojawia się plansza stylizowana na czołówkę filmu: Straszny rząd. Historia polskiego rolnika. W dalszej części spotu narrator stwierdza: – Tak złej sytuacji w polskim rolnictwie nie było od dawna. Majątki polskich rolników dosłownie gniją na drzewach, bo nie stać ich na zbiory.

Na ekranie widzimy aktora w roli rolnika, który mówi: – Przynieść koszyk, zbierz ile chcesz, byle się nie zmarnowało, a obraz uzupełniają nagłówki prasowe dotyczące trudnego położenia rolników. Narrator dodaje: – Tymczasem rząd pozostaje głuchy na ich wołanie o pomoc.

W kolejnym ujęciu Donald Tusk przedstawiony jest podczas gry w ping-ponga, mówiący: – Stań z boku, my tu mamy poważne sprawy, później się tym zajmiemy.

Narrator podkreśla następnie: – Jednocześnie daje ciche przyzwolenie na wprowadzenie Zielonego Ładu i pozostaje bezczynny wobec planów umowy z Mercosur. Ten rząd naprawdę obrał sobie za cel zaoranie polskiego rolnictwa i idzie w tym jak burza.

Pada też cytat: – Nie zwalniamy tempa – wypowiedziany głosem Donalda Tuska. Spot kończy się słowami narratora: – Zwolnić należy za to ten rząd. Polska potrzebuje kierownictwa. Zanim będzie za późno.

