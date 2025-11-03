Mentzen: Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję

Już od kilku tygodni między Sławomirem Mentzenem z Konfederacji a politykami PiS toczy się werbalna wojna. Prezes Nowej Nadziei konsekwentnie krytykuje partię Jarosława Kaczyńskiego za socjalne propozycje oraz błędy popełnione w czasie sprawowania władzy.

"Ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?" – stwierdził Mentzen w jednym ze swoich wpisów, odnosząc się do informacji na temat ewentualnej koalicji Konfederacji i PiS.

Z kolei politycy PiS odpowiadają, wytykając Mentzenowi brak politycznego doświadczenia, bezczelność czy frustrację.

– Ja się może trochę nawet nie dziwię panu posłowi Mentzenowi, który musi być potężnie sfrustrowany i zaniepokojony tym, że PiS – zresztą jak zwykle – chce przygotować na wybory bardzo konkretną propozycję programową, a nie zestaw haseł, które w dużej mierze nie są możliwe do zrealizowania, albo jeśli by się je zrealizowało, to doprowadzi się naprawdę do potężnej zapaści państwa – stwierdził niedawno Jacek Sasin.

Mentzen ma dla PiS "propozycję"

Mentzen zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zawarł "propozycję" dla polityków PiS.

"Codziennie to samo. Rano pisowcy idą do mediów (dzisiaj Fogiel i Błaszczak), żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i Konfederację, zgodnie ze swoim zakłamanym przekazem dnia. Potem im muszę odpowiedzieć, bo by mi za bardzo weszli na głowę i zrobili ludziom w głowach sieczkę. I wtedy czytam: olaboga, zły Mentzen znowu atakuje biedny PiS" – stwierdził polityk Konfederacji.

Dalej Mentzen napisał: "Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę. W innym przypadku będziemy dalej odpowiadali na wasze ataki. Nie pozwolimy wam zakłamać prawdy o waszych rządach".

