PiS szuka "kretów". "Stajemy się śmieszni, groteskowi"

Kilka dni temu Wirtualna Polska ujawniła „przekaz dnia” PiS. Miało to zirytować osoby pracujące w centrali partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, którzy tworzą komunikaty dla parlamentarzystów i działaczy. „Przekazy dnia” mają być następnie powtarzane przez polityków w mediach.

"Przekazy dnia" PiS uderzają w Mentzena i Konfederację

W „przekazach dnia” ujawnionych przez serwis były również te, jak atakować Konfederację i jednego z jej liderów – Sławomira Mentzena.

Centrala partii uznała, że PiS ma „nie nadstawiać policzka” i twardo odpowiadać Sławomirowi Mentzenowi. Politycy PiS mieli w mediach powtarzać, że lider Nowej Nadziei w 2020 roku „chwalił lockdown”, a nawet, że „wspiera banderyzm”, co ma być dowodem na jego „hipokryzję”. Politycy PiS mieli też – zgodnie z „przekazem dnia” – mówić w mediach, że Sławomir Mentzen i jego formacja to partia „prywatyzacji wszystkiego”: edukacji, ochrony zdrowia itd.

PiS szuka "kretów"

Nie wszyscy jednak chcieli dostosować się do wytycznych.

– Byłem zdziwiony, jak dostałem te przekazy. Bo rozumiem fakt, że z Mentzenem nam dziś nie po drodze, ale atakowanie go za to, że rzekomo wspiera banderystów albo broni lockdownów, podczas gdy wszyscy wiedzą, że to nieprawda? No błagam… To nam bardziej zaszkodziło niż pomogło – powiedział portalowi jeden z polityków PiS.

Inny polityk PiS mówi z kolei, że „Mentzen mi ani brat, ani swat”. – Ale – przepraszam – te głupie i tępe zarzuty tylko nas ośmieszyły, a jemu dały pretekst, by znów nas wyśmiać i atakować. Przecież wyborcy Konfederacji z tych argumentów "leją". Sami żeśmy się podłożyli – twierdzi.

Zdaniem rozmówcy z partii Jarosława Kaczyńskiego „centrala rozmija się z nastrojami społecznymi”. – Partyjny beton nie rozumie wyborców, nie rozumie trendów – dodaje.

Sam Sławomir Mentzen wyśmiał partyjne przekazy PiS. „Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę” – napisał na platformie X.

– Teraz szukają u nas „kretów”. Jak zwykle: kto puścił farbę dziennikarzom? – powiedział portalowi anonimowo polityk PiS.

Kolejny z polityków, z którym rozmawiał serwis, stwierdził, że „głupio wyszło”. – Ja bym nie chciał już więcej wojny z Konfederacją. Przecież oni nas zajeżdżają. Stajemy się śmieszni, groteskowi. Po co? – zapytał.

Czytaj też:

Mentzen: Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycjęCzytaj też:

"PiS jest ostatnim ugrupowaniem...". Ostre słowa Zajączkowskiej