Tusk otworzy granicę z Białorusią? Nieoficjalne: Jutro decyzja

Jak podaje RMF 24, na czwartek zaplanowano konsultacje wiceministrów spraw wewnętrznych z Polski, Litwy i Łotwy.

Otwarcie granic jeszcze w listopadzie?

Litewskie władze przedstawiają zaplanowane konsultacje jako element rozmów dotyczących pogłębiającego się kryzysu migracyjnego i bezpieczeństwa granic po decyzji Wilna o zamknięciu swoich przejść z Białorusią. Warto przypomnieć, że w odpowiedzi na nią, reżim Aleksandra Łukaszenki zablokował wyjazd z kraju ponad tysiąca litewskich ciężarówek. Za ich postój na Białorusi pobierana jest opłata w wysokości 120 euro dziennie za pojazd, a władze w Mińsku grożą nawet konfiskatą samochodów.

Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że czwartkowe spotkanie wiceministrów było planowane wcześniej i miało dotyczyć głównie sytuacji migracyjnej w regionie. Choć w rozmowach może pojawić się temat litewsko-białoruskiego kryzysu, nie przewiduje się, by doprowadziło to do zmiany decyzji o otwarciu polskich przejść granicznych.

Decyzja Tuska: dwa przejścia otwarte "na próbę"

Premier Donald Tusk zapowiedział pod koniec października, że Polska planuje otworzyć jeszcze w listopadzie dwa przejścia graniczne z Białorusią – w Bobrownikach i Kuźnicy. – Będziemy gotowi jeszcze w tym roku, powiem więcej, jeszcze w listopadzie do otwarcia dwóch przejść granicznych – w Bobrownikach i w Kuźnicy. Jeśli chodzi o Bobrowniki, nie ma logistycznych problemów. W Kuźnicy do końca roku nie będzie jeszcze gotowa nawierzchnia na S19, więc na razie dopuszczony będzie ruch samochodów do 3,5 tony – powiedział premier podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej.

Tusk zaznaczył, że decyzja ma charakter próbny. – To znaczy, jeśli okaże się, że z jakichś powodów, a mówię tu o bezpieczeństwie Polski, będzie trzeba ponownie zamknąć granicę, nie będę się wahał ani chwili – dodał.

Cios w Polskę i Litwę. Łukaszenka podpisał dekret

Tusk zdecydował ws. granicy z Białorusią. Premier Litwy ujawnia