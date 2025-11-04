Cios w Polskę i Litwę. Łukaszenka podpisał dekret

Podpisany przez Aleksandra Łukaszenkę dekret o zakazie został opublikowany na Białoruskim Narodowym Portalu Prawnym.

Białoruś wprowadza zakaz dla ciężarówek z Polski i Litwy

W myśl dokumentu, naczepy zarejestrowane w Polsce i na Litwie, a także samochody osobowe zarejestrowane w Polsce, a wykonujące przewozy międzynarodowe na podstawie indywidualnych listów przewozowych lub międzynarodowych listów przewozowych CMR, są objęte zakazem ruchu na terytorium Białorusi.

Wprowadzone regulacje mają obowiązywać aż do 31 grudnia 2027 roku. To reakcja Białorusi na decyzje Polski i Litwy o zamknięciu granicy z tym krajem.

Nieoczekiwany zwrot. Polska zmienia zdanie ws. granicy z Białorusią

Przypomnijmy, że w ubiegły poniedziałek władze Litwy zdecydowały się na bezterminowe zamknięcie naziemnych przejść granicznych z Białorusią. Premier tego kraju Inga Ruginiene poinformowała, że coraz częstsze przypadki naruszania litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne nadlatujące z Białorusi traktowane są jako forma ataku hybrydowego. Polska planowała w tym czasie otworzyć przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy, o czym informował premier Donald Tusk.

Nieoczekiwany zwrot w sprawie nastąpił w czwartek. Jak przekazała Ruginiene, premier Donald Tusk po wspólnej rozmowie, do której doszło dzień wcześniej, zgodził się odłożyć otwarcie polsko-białoruskich przejść granicznych.

– Rozmawiałam wczoraj z polskim premierem Donaldem Tuskiem, który zgodził się odłożyć ponowne otwarcie granicy z Białorusią – poinformowała szefowa litewskiego rządu. Jak zaznaczyła Ruginiene, "granice z Białorusią pozostaną zamknięte". Premier Litwy wskazała, że Wilno i Warszawa umówiły się na koordynowanie swoich działań.

