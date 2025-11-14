Wraca sprawa głośnej afery. "Szukali podpisów Hołowni"

Szymon Hołownia ma średnie wykształcenie. Studiował psychologię, jednak nie ukończył studiów.

Szymon Hołownia "studiował" na Collegium Humanum?

„Newsweek” poinformował w listopadzie ubiegłego roku, że lider Polski 2050 miał „studiować” na Collegium Humanum. Oceny, pliki i dokumenty Szymona Hołowni były zamieszczone w Sokratesie, czyli systemie informatycznym obsługującym dydaktykę na wyższej uczelni. Jak jednak twierdzą rozmówcy tygodnika, lider Polski 2050 miał nigdy na uczelni nie studiować, a jedynie otrzymać dyplom ukończenia studiów magisterskich z psychologii.

Zdaniem gazety podstawą miały być zaliczenia i oceny otrzymane wcześniej podczas studiów na SWPS. To na tej uczelni marszałek Sejmu studiował psychologię, jednak studiów tych nie ukończył. Postawą miała być także „życzliwość byłego rektora Pawła Cz., który na własną odpowiedzialność wpisywał oceny i zaliczenia”.

Sam Szymon Hołownia stanowczo zaprzeczał doniesieniom gazety.

Nowe informacje w sprawie. Funkcjonariusze w Urzędzie Miasta Otwocka

Jak ustalił „Super Express” i Radio Eska w czwartek, czyli w dniu, kiedy Szymon Hołownia podpisał swoją rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, przed południem do Urzędu Miasta Otwocka wkroczyli funkcjonariusze służb działający na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

„Celem akcji ma być pozyskanie materiału porównawczego” – czytamy.

Szymon Hołownia mieszka w gminie Otwock. W Urzędzie Miasta składał podpisy na różnych dokumentach.

„Super Express” informuje, że prokuratorzy chcą sprawdzić, czy podpisy Szymona Hołowni z dokumentów urzędowych są tożsame z podpisami, które znajdują się w aktach sprawy Collegium Humanum.

– Wczoraj zostały przeprowadzone czynności w urzędzie miasta Otwocka. Te czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratury w sprawie, która nie dotyczy prezydenta miasta, nie dotyczy urzędu miasta Otwocka, ani jednostek podległych. Wszelkie pytania w tej kwestii proszę kierować do Prokuratury Krajowe – powiedział „Super Expressowi” prezydent Otwocka, Jarosław Margielski.

Gazeta informuje, że chodziło o podpisy Szymona Hołowni na wnioskach, pełnomocnictwach lub innych dokumentach składanych jako obywatel i mieszkaniec Otwocka. „To one mają być »wzorcami« do analizy grafologicznej” – czytamy.

