"Pomysł wzięty z sufitu". Posłowie wyśmiali propozycję Kosiniaka-Kamysza

Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił swój oryginalny pomysł podczas 12. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego. Polityk chce, aby w 10 miastach w kraju powstało metro. Oficjalna propozycja ma paść podczas sobotnich wyborów władz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Propozycja Kosiniaka-Kamysza wywołała mieszane uczucia. Posłowie zajmujący się kwestią transportu zbiorowego nie zostawili na niej suchej nitki.

Paulina Matysiak oceniła, że pomysł jest "wzięty z sufitu" i dodała, że "to nie metro rozwiązuje problemy transportowe mieszkańców miast, ale inwestycje w dobrze zorganizowaną sieć autobusową czy tramwajową".

Poseł PiS Dariusz Matecki proponuje budowę metra w "każdym mieście powiatowym". "Cóż szkodzi obiecać" – dodał.

"Panie ministrze @KosiniakKamysz, PSL od 25 lat rządzi na Mazowszu. W ćwierć wieku nie wybudowaliście nawet jednej nowej naziemnej linii kolejowej łączącej Warszawę z sąsiednią gminą. Za to wiele połączeń wygaszono. I Pan chce nam wciskać bajki o 10 nowych miastach z metrem" – stwierdził z kolei Jan Mencwel, radny z Warszawy.

Metro w Polsce

Jak dotąd tylko stolica może pochwalić się posiadaniem metra. Obecnie w Warszawie funkcjonują dwie nitki podziemnej kolejki. Docelowo w mieście ma działać 5 linii.

Możliwe, że drugim miastem w Polsce, które będzie posiadać metro będzie Kraków. We wrześniu władze miasta przedstawiły projekt budowy dwóch nitek metra. Podziemna kolej ma rozpoczynać swój bieg w Nowej Hucie, potem na wysokości Alei Trzech Wieszczów i Muzeum Narodowego, rozwidlić się w kierunku zachodnim i wschodnim. Pierwsza linia kończyłaby swój bieg w Opatkowicach, a druga – w Kurdwanowie.

Z kolei w Łodzi ma powstać podziemny tunel kolejowy, który połączy dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Choć nie będzie to klasyczne metro, to jednak stolica Łódzkiego będzie drugim miastem w Polsce, w którym będzie funkcjonować podziemna kolej. Obecnie drążenie tunelu zostało wstrzymane z powodu problemów technicznych. Według najnowszego harmonogramu oddanie tunelu do użytku ma nastąpić w 2029 roku.

