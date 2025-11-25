"Jesteśmy najlepsi". Tusk nie kryje satysfakcji

Dane o sprzedaży detalicznej oraz wcześniejsze odczyty z przemysłu i budownictwa sugerują korzystną koniunkturę na początku IV kwartału – ocenił starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Jak podkreślił, wpisuje się to w oczekiwania wzrostu PKB w ujęciu rocznym w IV kw. 2025 na wyższym poziomie niż 3,7 proc. r/r osiągnięte w III kw.

"Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w październiku o 5,4 proc. r/r (ING: 3,8 proc.; konsensus: 4 proc.), po wzroście o 6,4 proc. r/r we wrześniu. Wzrost nie był tak wysoki jak miesiąc wcześniej, kiedy roczną dynamikę podbijała niska baza z września 2024, ale okazał się wyraźnie wyższy od naszych i rynkowych oczekiwań. Po korekcie o wpływ czynników o charakterze sezonowym sprzedaż wzrosła o 1,9 proc. m/m (najwyżej od kwietniowej Wielkanocy). Październikowe dane potwierdziły, że utrzymuje się solidny popyt na dobra trwałego użytku" – napisał Antoniak w komentarzu do danych GUS.

Tusk: Polska wyprzedza duże gospodarki europejskie

Do korzystnych prognoz gospodarczych odniósł się we wtorek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Zarówno sprzedaż detaliczna jak i produkcja przemysłowa przekroczyły (i to bardzo!) przewidywania analityków. Jeśli chodzi o tempo rozwoju, Polska wyprzedza wszystkie pozostałe duże gospodarki europejskie!" – napisał szef rządu na portalu X.

"Czy to się komuś podoba, czy nie – jesteśmy najlepsi. Robimy, nie gadamy" – dodał.

Wzrost sprzedaży w kilku kategoriach

Największe wzrosty sprzedaży w ubiegłym miesiącu odnotowano w takich kategoriach jak: samochody, motocykle i części (15,6 proc. r/r) oraz meble, RTV i AGD (13,9 proc. r/r). W solidnym tempie wzrosła także sprzedaż farmaceutyków i kosmetyków (5,6 proc. r/r) oraz paliw (4,7 proc. r/r). Spadek sprzedaży odnotowano w przypadku prasy, książek i pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (-3,3 proc. r/r) – wymienił starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego

"Po solidnych danych za październik z przemysłu i budownictwa także handel przyniósł lepsze od oczekiwań rynkowych wyniki. Sugeruje to korzystną koniunkturę na początku IV kw. 2025, co wpisuje się w nasze oczekiwania, że wzrost PKB w ujęciu rocznym powinien być w IV kw. 2025 wyższy niż 3,7 proc. r/r osiągnięte w III kw. 2025. Solidnemu wzrostowi konsumpcji powinien w tym kwartale towarzyszyć bardziej dynamiczny wzrost inwestycji sugerowany przez dane o produkcji przemysłowej i budowlanej" – zauważył Adam Antoniak.

