Morawiecki uderza w Tuska. "Kolejnego głupkowatego TikToka nagrasz jak..."

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w uszczypliwy sposób wyraził swoje opinię, że lider Koalicji Obywatelskiej i szef rządu Donald Tusk mógłby nagrywać mniej TikToków, a skoncentrować się na kilku bardziej istotnych zagadnieniach politycznych.

Morawiecki do Tuska: Urząd premiera to nie kabaret

– Musicie to zobaczyć. Wczoraj ten obrazek podbił internet. Donald Tusk podczas oficjalnej wizyty nałożył pogniecioną koszulę i delikatnie mówiąc, wyglądał niezbyt elegancko, choć bywało gorzej. Przydałaby się jeszcze lekcja, że urząd premiera to nie kabaret – napisał Mateusz Morawiecki na swoim X, nawiązując do ubioru, w jakim premier zaprezentował się w podczas uroczystego powitania go w Angoli.

W krótkim materiale Morawiecki przypomniał niektóre nietypowe jak na premiera rządu nagrania Donalda Tuska na TikToku. – Czy tak zachowuje się premier? Panie Tusk, umówmy się, kolejnego głupkowatego TikToka nagrasz, jak deficyt się zmniejszy, dług spadnie, a sytuacja w służbie zdrowia się poprawi – zaapelował były premier.

twitter

"Za granicą wojna, po kraju grasują rosyjscy sabotażyści, Europa i USA debatują o Ukrainie bez udziału Polski – a premier Rzeczypospolitej nagrywa tiktoki... Ten urząd to nie kabaret, panie Tusk!" – napisał Morawiecki w poście, do którego załączył nagranie.

Premier Donald Tusk poleciał do Angoli na szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska. Na marginesie tego wydarzenia zaplanowano się specjalne spotkanie szefów rządów i państw Unii Europejskiej dotyczące planu projektu pokojowego, który ma zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską.