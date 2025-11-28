Rzecznik prezydenta: Jestem przerażony brakiem wiedzy Sikorskiego

W środę 19 listopada wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zabrał głos z mównicy sejmowej. Większość wystąpienia poświęcił aktom dywersji na polskiej kolei. Zdecydował się też zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego. Szef MSZ zarzucił głowie państwa, że m.in. "przygotowuje psychologiczny i polityczny grunt pod wyjście z Unii Europejskiej", czyli polexit.

Słowa Sikorskiego wywołały falę krytyki ze strony opozycji.

Mocne słowa Leśkiewicza

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, pytany o ataki szefa MSZ na Karola Nawrockiego nie przebierał w słowach. Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Radosław Sikorski, zanim zabierze głos, powinien "poświęcić chwilę (...) nie tylko na przeczytanie", ale także "zrozumienie przepisów konstytucji".

– Ze szczególną uwagą powinien przeczytać rozdział 5, który odnosi się do kompetencji głowy państwa. Tam wyraźnie jest wskazane jakie kompetencje posiada pan prezydent i w jaki sposób pan prezydent realizuje swoje uprawnienia i swój mandat – stwierdził.

Rzecznik nie szczędził mocnych słów pod adresem Sikorskiego. Leśkiewicz stwierdził, że jest "przerażony brakiem wiedzy ministra, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w jego resorcie, brakiem wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje ministerstwo spraw zagranicznych".

– Ale także brakiem wiedzy, jeżeli chodzi o przepisy obowiązującego prawa, m.in. ustawy o orderach i odznaczeniach. Rzeczą naturalną jest, że wnioski kierowane do pana prezydenta o nadanie odznaczeń lub orderów są skrupulatnie badane przez urzędników z kancelarii pana prezydenta – stwierdził.

– Mówimy tutaj o medalach za długoletnią służbę, dla pracowników ministerstwa spraw zagranicznych. Te medale nie są przyznawane za sam staż pracy w ministerstwie spraw zagranicznych, ale za wyjątkowe, sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i to trzeba wykazać w uzasadnieniu do wniosku – dodał.

