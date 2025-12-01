Polityk PiS tłumaczy: Orban nie współpracuje blisko z Putinem

Tobiasz Bocheński, europoseł PiS był w poniedziałek gościem Konrada Fijołka w Polsat News. Jednym z tematów rozmowy była polityka Węgier na arenie międzynarodowej. W Polsce wielu polityków i komentatorów jest na premiera Węgier oburzona, postrzegając jego działalność na rzecz interesów węgierskich jako "prorosyjską".

Z takim punktem widzenia nie zgodził się Bocheński. Europoseł przyznał, że w jego ocenie polityka wschodnia Orbana pozostaje w konflikcie z polityką polską w tym zakresie, ale nie jest to przecież jednoznaczne z rzekomą ogólnie proputinowską linią tego lidera. Bocheński zwrócił uwagę na użyte przez dziennikarza sformułowanie, że Orban "blisko współpracuje z Putinem".

Bocheński: Orban nie współpracuje blisko z Putinem

– Viktor Orban nie współpracuje blisko z Putinem. Viktor Orban ma sprzeczną z interesem Polski doktrynę międzynarodową, w której uważa, że Ukraina nie jest w stanie wygrać tej wojny i nie należy Ukrainie pomagać i należy jak najszybciej zawrzeć pokój, co oznacza, że trzeba dokonać koncesji na rzecz Rosji – powiedział Bocheński, dodając, że "dla nas" jest to nieakceptowalne.

– Nie oznacza to, jak opowiada lewica, że Orban prowadzi wspólnie politykę z Putinem. On prowadzi politykę międzynarodową na zupełnie innych założeniach niż Polska – dodał. – Rozdzielam to, co mówi Fidesz w Parlamencie Europejskim i jakie ma poglądy na reformę Unii Europejskiej od polityki wschodniej Węgier. To są dwie zupełnie różne sprawy. Ci, którzy chcą to łączyć w jeden pakiet bardzo upraszczają debatę publiczną – ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Nawrocki na Węgrzech

W Polsce spore kontrowersje wzbudziła decyzja prezenta Karola Nawrockiego, który nie spotka się w Budapeszcie z Viktorem Orbanem, bo premier Węgier spotkał się w Moskwie z prezydentem Władimirem Putinem. Nawrocki ograniczy swoją wizytę na Węgrzech do spotkania w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej.

