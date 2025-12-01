Sikorski: Weto prezydenta jest zbyt silne

"Przypominam, że zgodnie z duchem Konstytucji z 1997 weto prezydenckie miało służyć ochronie praworządności a nie być instrumentem walki z rządem. Moim zdaniem jest za silne i prowadzi do paraliżu państwa" – napisał szef MSZ Radosław Sikorski na portalu X.

Inny wpis dotyczący podziału władz zamieścił wcześniej w niedzielę premier Donald Tusk. "Zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski" – czytamy na X.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu kolejnych dwóch ustaw. Jedna z nich dot. tzw. fundacji rodzinnych.

Nawrocki wstawił wymowną grafikę. "Sejmowa zamrażarka"

Jednocześnie prezydent przypomina, że złożone przez niego inicjatywy ustawodawcze czekają na rozpatrzenie w Sejmie już od ponad stu dni. "Złożone w pierwszych dniach mojej prezydentury inicjatywy ustawodawcze pozostają w sejmowej zamrażarce od ponad stu dni. Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też" – napisał w sobotę wieczorem platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Do wpisu dołączył wymowną grafikę (tzw. GIF-a), na którym widać, jak ciężko wzdycha podczas spotkania z przedstawicielami rządu na Radzie Gabinetowej.

W komunikacie opublikowanym w piątek na stronie Kancelarii Prezydenta przypomniano, że w swoim orędziu inauguracyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział budowę Polski suwerennej, bezpiecznej, praworządnej i normalnej, Polski dobrobytu oraz odważnych, wielkich inwestycji. Tę wizję – jak podkreślono – głowa państwa realizuje każdego dnia, między innymi poprzez kierowanie do Sejmu inicjatyw ustawodawczych.

