Trump zapowiada masowe deportacje: Ich kraj śmierdzi. Nie chcę ich w USA

Komentując aferę finansową w Minnesocie, stwierdził, że Somalijczycy "nic nie wnoszą", a ich kraj "śmierdzi". W osobnym wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział z kolei stałe wstrzymanie migracji ze wszystkich państw Trzeciego Świata i deportację każdego, kto "nie jest wartością netto dla Stanów Zjednoczonych".

Ostre słowa wobec Somalijczyków

– Słyszałem, że Somalijczycy oszukali to państwo na miliardy dolarów każdego roku. Nic nie wnoszą. Około 88 proc. jest na zasiłkach. Nie chcę ich w naszym kraju – mówił Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. – Ich kraj śmierdzi i nie chcemy ich tutaj – dodał, podkreślając, że podobnie mógłby wypowiadać się o "innych krajach". Prezydent zaatakował także kongresmenkę Ilhan Omar, pochodzącą z Somalii, nazywając ją oraz jej polityczne otoczenie "śmieciami".

Trump komentował głośną sprawę masowych wyłudzeń świadczeń socjalnych przez podmioty powiązane ze społecznością somalijską. Federalni prokuratorzy postawili już zarzuty obejmujące ponad 1 mld dolarów. Chodzi m.in. o fikcyjne usługi socjalne. Gubernator Minnesoty Tim Walz wstrzymał część programów społecznych, a władze federalne sprawdzają też, czy pieniądze wysyłane do Somalii mogły trafiać do terrorystycznej organizacji al-Szabab.

Atak w Waszyngtonie i zaostrzenie kursu migracyjnego

Nastroje zaognił również atak w Waszyngtonie, w którym imigrant z Afganistanu, były żołnierz Rahmanullah Lakanwal, zaatakował dwoje żołnierzy Gwardii Narodowej. 20-letnia sierżant Sarah Beckstrom zmarła, a sierżant Andrew Wolfe walczy o życie. Trump wykorzystał tragedię jako argument w sporze migracyjnym, zapowiadając, że "niebezpieczni cudzoziemcy" nie powinni przebywać w USA.

W obszernym wpisie na Truth Social, opublikowanym tuż po tragicznych wydarzeniach w Waszyngtonie, Trump przedstawił zapowiedź stałego wstrzymania migracji z całego Trzeciego Świata i radykalne ograniczenie obecności imigrantów w USA. Prezydent nazwał masową migrację "główną przyczyną dysfunkcji społecznych", takich jak przestępczość, kryzys mieszkaniowy czy przeciążenie szkół i szpitali. – Oficjalna populacja cudzoziemców w USA to 53 miliony osób, z których większość korzysta z pomocy społecznej. To obciążenie zżera nasz kraj – napisał Trump, twierdząc, że rzeczywista liczba imigrantów jest znacznie wyższa. Według prezydenta jego administracja prowadzi "największą w historii operację deportacyjną".

