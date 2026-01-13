Polaków zapytano o UE. Zaskakujące wyniki sondażu

Uczestników sondażu SW Research na zlecenie rp.pl, zapytano w jakim kierunku – ich zdaniem – powinna zmieniać się Unia Europejska.

34 proc. badanych oceniło, że obecny kształt UE jest „optymalny”.

Zdaniem 21 proc. ankietowanych w sondażu, państwa członkowskie powinny przejmować kompetencje UE.

15,8 proc. badanych w sondażu odpowiedziało, że UE powinna przejmować kolejne kompetencje państw członkowskich.

15,4 proc. Polaków zapytanych w sondażu stwierdziło, że UE powinna przestać istnieć.

Zdania w kwestii tego, w jakim kierunku powinna zmienić się UE, nie ma 13,8 proc. respondentów.

Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu dla rp.pl zauważyła, że „obecną formę Unii Europejskiej częściej popierają kobiety (37 proc.) niż mężczyźni (31 proc.)”.

Zwróciła uwagę, że „dalsze funkcjonowanie UE w aktualnym kształcie za słuszne uważa niemal połowa badanych do 24 roku życia (49 proc.) i czterech na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie podstawowe”.

„Takie zdanie wyraża ponad dwóch na pięciu mieszkańców największych miast (43 proc.)” – podkreśliła.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 stycznia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

