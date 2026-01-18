Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, no i znów daje o sobie znać ten straszny polski mindset.
Otósh natknęliśmy się na wyniki badania mówiące o tym, kogo Polacy uważają za bogatego, i wyobraźcie sobie, iż większość uznaje za bogactwo taki stan, w którym na jedną osobę w rodzinie przypada kwota dochodu powyżej 10 tys. zł.
Mamy tu dwie wątpliwości metodologiczne na wstępie, iż kończyliśmy nauki społeczne i coś tam nawet pamiętamy z zajęć o badaniach naukowych (no i socjologia pozostała po prostu naszą pasją).
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
