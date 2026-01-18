Czy AI wyleczy Polaków?

GLOBALNE OCHŁODZENIE System opieki zdrowotnej w Polsce jest w opłakanym stanie.
I jest to opinia nie tylko wielu pacjentów czy publicystów, lecz także ekspertów międzynarodowych organizacji (o tym, jak wiele Polska ma do poprawienia w kwestii ochrony zdrowia, mówił choćby ubiegłoroczny raport OECD „Health at a Glance 2025”).
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.